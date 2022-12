Starlink in arrivo anche su smartphone? SpaceX ha già presentato domanda all'FCC

Mentre Apple continua a muoversi dal fronte della connessione satellitare, in rete emerge un rumor secondo cui Elon Musk vorrebbe ampliare la disponibilità del proprio servizio Starlink da 500mila abbonati a livello mondiale.

Il neo CEO di Twitter infatti vorrebbe consentire agli utenti di utilizzare Starlink come sistema di connessione anche dai loro smartphone.

La società starebbe lavorando ad una tecnologia che dovrebbe consentire agli utenti di connettere i loro smartphone direttamente alla rete Starlink senza utilizzare apparecchiature particolari, a differenza di quanto avviene per la connettività satellitare domestica.

SpaceX ha anche presentato una domanda presso la Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, per dotare alcuni dei suoi satelliti Starlink di seconda generazione di hardware “direct-to-cellular”. L’azienda mira a fornire servizi vocali, di messaggistica e di navigazione web agli utenti con velocità di picco teoriche fino a 18,3 Mbps in downlink.

Starlink sta anche lavorando sulla velocità del servizio, dopo che negli USA è stato registrato un taglio fino al 50%: la compagnia spaziale ha presentato richiesta per lanciare altri 7.500 satelliti Gen2 entro la fine del decennio, che andranno ad aggiungersi ai già in orbita 3.500 satelliti di prima generazione. Ovviamente allo stato attuale non è noto quando e se vedrà la luce un sistema di questo tipo, e vi aggiorneremo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli.