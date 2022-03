Starlink aumenta i prezzi fino a 100 Dollari: 'è colpa dell'inflazione'

Dopo aver annunciato che Starlink ha raggiunto 250.000 utenti attivi nella giornata di ieri, SpaceX ha oggi dichiarato che i prezzi di Starlink sono aumentati per tutti coloro che possiedono o prenotato una parabola. A quanto pare, la colpa del rincaro sarebbe da attribuire all'aumento dell'inflazione delle ultime settimane.

Che l'inflazione in aumento sia un problema è cosa nota, visti anche i rincari su generi alimentari e benzina che hanno colpito buona parte del pianeta, ma nessuno si sarebbe aspettato che anche l'industria delle telecomunicazioni e dell'aerospaziale sarebbe stata duramente colpita dalle incertezze economiche degli ultimi tempi. Quanto detto da SpaceX, invece, sembra suggerire il contrario.

Una mail ufficiale dell'azienda, infatti, spiega che "a causa del livello eccessivo di inflazione", il prezzo di Starlink è aumentato di 50 Dollari, passando da 499 Dollari a 549 Dollari per chi già ha effettuato il preordine di una parabola. Se invece desiderate aprire un ordine completamente nuovo dovrete pagare ben 599 Dollari, 100 in più del prezzo stabilito fino a poche ore fa.

Non è finita qui, però: anche l'abbonamento mensile a Starlink è aumentato di prezzo, passando da 99 Dollari a 110 Dollari per tutti gli utenti. SpaceX ha comunicato che il rincaro dell'abbonamento avrà effetto a partire dal 22 aprile 2022, dunque dal prossimo mese.

La mail spiega di SpaceX anche che tutti i clienti che, alla luce dei nuovi prezzi, non potessero permettersi una connessione Starlink o semplicemente non la volessero più, possono richiedere la cancellazione del servizio entro il primo anno dalla ricezione della parabola, ottenendo un rimborso parziale di 200 Dollari.



Per chi ha acquistato e ricevuto un kit Starlink da meno di un mese, invece, il rimborso sarà pari al 100% della spesa. Intanto, comunque, SpaceX ha attivato Starlink anche in Ucraina, salvando la connessione a internet del Paese.