Starlink avrà un limite dati da dicembre: ecco come funzionerà

Dopo aver effettuato un "riassunto" delle recenti questioni riguardanti il tornado Elon Musk, è già tornato il momento di approfondire un'altra novità relativa ai progetti di quest'ultimo. Infatti, è stato annunciato un cambiamento non di poco conto per Starlink.

A tal proposito, andando oltre alla questione Ucraina, sta facendo discutere la prossima introduzione di un limite dati per il servizio di Internet satellitare. In parole povere, la connessione a Internet domestica dei clienti che utilizzeranno più di 1TB di dati di "Accesso prioritario" al mese vedrà una limitazione nelle ore di punta. Gli orari di "Accesso prioritario", ovvero quelli in cui vengono conteggiati i dati utilizzati, vanno dalle 07:00 alle 23:00.

Gli utenti che supereranno il limite verranno spostati in "Accesso di base", dunque non avranno la priorità, per il restante periodo di fatturazione, in ambito di congestione della rete. In alternativa, i clienti potranno acquistare ulteriori dati "Accesso prioritario" a 25 cent per GB.

Tuttavia, sarà possibile "sfruttare" le ore notturne, dalle 23:00 alle 07:00, in quanto queste ultime non verranno conteggiate come "Accesso prioritario". In parole povere, il "segreto" sembra essere quello di effettuare backup e update come quelli di Call of Duty di notte. Come riportato anche da The Verge, la modifica diventerà effettiva, quantomeno negli Stati Uniti d'America e in Canada, a dicembre 2022.