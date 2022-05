Starlink per camper disponibile anche in Italia: c'è la prova gratuita

Proprio qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato la notizia che Starlink ha raggiunto 301 Mbps in download in piena campagna. Ebbene, la compagnia di Elon Musk ha comunicato la disponibilità anche in Italia del servizio “Starlink per camper”.

Come si può leggere direttamente sul sito web ufficiale di Starlink, si tratta di un servizio che consente di accedere in maniera immediata ad internet ad alta velocità ed a bassa latenza anche dal proprio camper. Starlink descrive il servizio come “l’ideale per i clienti che viaggiano in luoghi in cui la connettività è inaffidabile o completamente non disponibile”.

Gli utenti possono accedere al servizio solo nelle aree contrassegnate come “disponibili”: sul sito web di Starlink è disponibile un tool che consente di verificare la copertura. Per le aree contrassegnate come “lista di attesa” invece le velocità potrebbero essere inferiori durante le ore di picco o in coincidenza di eventi.

Un altro aspetto da sottolineare è che Starlink per camper consente anche di sospendere e riattivare il servizio a seconda delle proprie esigenze, ma è previsto anche un periodo di prova per un massimo di 30 giorni, al termine del quale è possibile richiedere il rimborso completo dei costi hardware. Un buon modo per testarlo.