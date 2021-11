Starlink colpito dalla crisi dei semiconduttori: quasi un milione di preordini in attesa

Starlink ha appena annunciato la sua parabola rettangolare, ma ha di recente anche ammesso di dover fare i conti con la carenza globale dei semiconduttori, che potrebbe ritardare di diversi mesi la produzione e le spedizioni dei device necessari alla sua innovativa visione di Internet.

SpaceX ha anzitutto annunciato, durante una conferenza con gli investitori, di aver lanciato in orbita circa 1.800 satelliti, con 140.000 utenti attivi in tutto il mondo e più di un milione di preordini in attesa di essere evasi. L'azienda ha anche pianificato di spedire in orbita altri 42.000 satelliti nei prossimi mesi, realizzando una copertura globale per la propria connessione internet.

La compagnia, poi, ha creato due versioni aggiornate del proprio satellite e le ha sottoposte all'approvazione della FCC americana. Tuttavia, benché i lanci satellitari non siano in discussione, la produzione dell'hardware per consumatori potrebbe essere rallentata dalla crisi dei semiconduttori, che ha imposto alcuni stop alla produzione e il lavoro a ritmi costantemente più bassi di quanto previsto dall'azienda.

In attesa di una ripresa del mercato dei chip, dunque, Starlink sta lavorando per migliorare la qualità della sua connessione, poiché i nuovi satelliti potranno servire più utenti in contemporanea, garantire una velocità di connessione molto maggiore e ridurre al minimo la latenza. Quest'ultima caratteristica, in particolare, potrebbe rivelarsi vitale per Starlink, che sta cercando di accedere ai finanziamenti della FCC di Washington per garantire l'accesso ad internet anche agli abitanti delle zone rurali degli Stati Uniti.

A causare ulteriori ritardi nelle forniture di parabole di Starlink, la scorsa settimana, è stato un bug del sito web di SpaceX, che ha causato lo spostamento di numerosi preordini al 2023. L'azienda, comunque, è fiduciosa in una ripresa della produzione di chip entro il 2022.