Starlink combatte l'inflazione tagliando i prezzi degli abbonamenti, ma non ovunque

Il servizio di internet satellitare di Elon Musk, Starlink, sta notificando ai clienti di alcune nazioni che i prezzi degli abbonamenti mensili subiranno un taglio, in risposta alle “condizioni del mercato locale”.

La notizia è stata riportata da The Verge, il cui redattore ha ricevuto notifica che il servizio Starlink RV, che normalmente costa 124 Euro al mese nei Paesi Bassi, dal 24 Agosto 2022 costerà 105 Euro. “La riduzione del prezzo tiene conto delle condizioni del mercato locale e ha lo scopo di riflettere la parità di potere d’acquisto tra i nostri clienti” si legge nella mail.

Anche su Reddit sono emerse segnalazioni analoghe da altri mercati: una persona nel Regno Unito segnala una riduzione del canone mensile a 75 Sterline (da 89 Sterline), in Messico si è passati a 1.100 Dollari messicani (dai precedenti 2.299 Dollari) , mentre in Germania il prezzo è passato ad 80 Euro, da 100 Euro. In Cile e Brasile gli utenti stanno segnalando riduzioni dei prezzi di circa il 50%.

Doveroso anche notare come nella comunicazione non si faccia riferimento nè a riduzioni della velocità, tanto meno all’aggiunta di altri limiti.

La notizia arriva a poche ore dall’aumento dei prezzi della PlayStation 5 in Europa, che Jim Ryan tramite il PS Blog ha imputato all'attuale situazione economica a livello mondiale.