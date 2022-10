Starlink, la connessione su camper ora è anche in movimento: costa 'solo' 2.500 Dollari

Ormai Starlink è disponibile quasi ovunque: nel 2023, per esempio, SpaceX lancerà Starlink Aviation, che porterà la connessione satellitare iper-veloce di Elon Musk anche sugli aerei. Negli scorsi mesi, invece, l'azienda ha presentato Starlink per camper e RV (Recreational Vehicles).

Starlink RV è stato lanciato in tutto il mondo, Italia compresa, lo scorso maggio. Il servizio, che potrebbe rivelarsi molto interessante per i camperisti sparsi per il globo, ha finora risentito di una grossa limitazione: infatti, la connessione non funzionava in movimento, ossia nei trasferimenti in camper tra un luogo e l'altro. Una limitazione piuttosto importante, se consideriamo gli elevati costi del servizio.

Il 26 ottobre, però, SpaceX ha annunciato un nuovo "tier" di Starlink RV, chiamato "Flat High Performance", che garantisce a chi lo possiede una connessione internet satellitare su camper anche in movimento. L'unico, irrisorio problema del servizio è che il costo del suo kit iniziale (che comprende anche la parabola di Starlink RV) è pari a ben cinque volte quello di un kit "classico", passando da 500 a 2.500 Dollari.

Ciò ovviamente dipende dal fatto che la parabola di Starlink RV "Flat High Performance" sia stata disegnata appositamente per garantire la connettività in movimento: il piatto dell'antenna è rettangolare e molto più ampio di quello di una parabola standard, coprendo il 35% in più dell'area di cielo visibile. Ciò dà al sistema la possibilità di connettersi senza soluzione di continuità a più satelliti, passando velocemente dall'uno all'altro anche in movimento a grandi velocità.

Inoltre, il terminale dovrebbe avere una localizzazione GPS migliorata ed una maggiore resistenza agli agenti atmosferici, che dovrebbe garantire non solo una maggiore longevità dell'antenna (pensata d'altro canto per stare all'esterno), ma anche un migliore funzionamento della connettività sotto la pioggia e la neve.