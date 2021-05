Starlink delude negli speed test: velocità inferiori ad ADSL e fibra

A pochi giorni dall'annuncio di Elon Musk su Starlink, emergono i primi speed test reali sull'internet satellitare della società americana. Secondo gli speed test di Ookla, però, la connettività della compagnia diretta da CEO di Tesla e SpaceX starebbe deludendo, al punto che sono state riportate velocità inferiori ad ADSL e fibra.

Come si può vedere nella pagina dedicata sul sito Oookla, negli USA e Canada Starlink ha fatto registrare velocità medie che variavano da 40 a 93 Mbps, ben lontane dai 100 Mbps inizialmente pubblicizzati da parte della società. A pesare sulle analisi ci sono anche i confronti con le reti ADSL e di banda ultralarga, che in alcuni frangenti avrebbero riportato velocità di navigazione e di download ben superiori a quelle di Starlink.

I dati peggiori sono arrivati dalle città densamente popolate con edifici alti, che probabilmente hanno bloccato il passaggio dei segnali satellitari a piena potenza. Non rappresenta certo una notizia da ultim'ora il fatto che internet via satellite funzioni meglio in spazi ampi ed aperti, ma probabilmente tali numeri porteranno a più di qualche perplessità da parte degli utenti, anche alla luce dei costi elevati che vengono richiesti per l'attivazione e gli abbonamenti mensili.

Prossimamente comunque Starlink dovrebbe aumentare il numero di satelliti della propria costellazione, che porterà ad un miglioramento del servizio.