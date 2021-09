Starlink è disponibile in Italia per un limitatissimo numero di utenti

Di recente SpaceX ha preannunciato un aumento di produzione di kit Starlink, frutto di un intenso lavoro di ricerca che ha portato allo sviluppo della seconda generazione dell'apparato di ricezione, più efficiente in termini di costi.

Oggi l'azienda frutto della visionaria mente di Elon Musk ha invece annunciato di aver allargato ufficialmente i confini della propria tecnologia. Da oggi, Starlink è disponibile anche in Italia.

Naturalmente, al momento, la tecnologia basata sul sistema satellitare SpaceX sarà disponibile nel nostro Paese solo in tiratura limitata, pertanto solo un ristretto numero di utenti potrà prendere parte alla sua inaugurazione.

Quanto alle previsioni di prestazione, Starlink afferma che la velocità di connessione media dovrebbe passare da 50Mbps a 150Mbps nel giro dei prossimi mesi, mentre avverte che durante il periodo iniziale di assestamento sarà possibile sperimentare delle momentanee assenze di segnale.

Al contempo, SpaceX e Starlink stanno lavorando alacremente per riuscire a inserire nuovi satelliti nel sistema ed espandere anche le stazioni terrestri per migliorare stabilità, velocità e latenza dell'intero servizio.

Per verificare la copertura nella propria zona ed eventualmente iscriversi alla lista d'attesa per essere tra i primi fortunati utenti Starlink in Italia, è sufficiente recarsi sul sito ufficiale e inserire il proprio indirizzo. Se nella vostra zona c'è copertura, sarà immediatamente possibile versare la quota d'ingresso e bloccare la propria iscrizione.