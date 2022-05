Starlink, disponibilità immediata in 32 Paesi del mondo: c'è anche l'Italia!

Nonostante i prezzi di Starlink si siano alzati fino quasi a raddoppiare nelle ultime settimane, sono ancora in molti a desiderare la connessione internet satellitare di SpaceX. Fortunatamente, pare che Starlink sia disponibile immediatamente per l'acquisto e l'installazione in ben 32 Paesi in tutto il mondo, Italia compresa.

La notizia arriva direttamente da SpaceX su Twitter, che ha spiegato che per diversi Paesi del mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Messico, Regno Unito e molti Paesi dell'UE, i tempi d'attesa tra l'acquisto di una parabola e di una connessione Starlink e la spedizione dell'hardware necessario ad attivarla si sono azzerati.

In altre parole, acquistando da uno dei 32 Paesi evidenziati da SpaceX, tra i quali figura anche l'Italia, sarà possibile ricevere nel giro di pochissimi giorni una parabola, installarla e attivare la connessione al web senza incorrere nelle lunghe attese che fino a qualche mese fa avevano caratterizzato il servizio Internet satellitare.

Un'altra novità interessante è che buona parte del resto del mondo potrebbe essere raggiunta nel 2023, con l'eccezione di Stati come la Cina, la Russia, l'Iran, l'Afghanistan e il Venezuela, dove probabilmente gli ostacoli di sicurezza e le pressioni politiche impediranno a Starlink di mettere mai piede. La nuova roadmap di Starlink per il 2023, molto più ambiziosa di tutte quelle viste fino ad ora, potrebbe andare a vantaggio delle comunità rurali in Africa, Asia e Sudamerica, che spesso non possiedono alcun tipo di connessione a internet via cavo.

Al momento, comunque, SpaceX ha confermato che il grosso degli utenti di Starlink si trova negli Stati Uniti o in Canada, con il resto degli abbonati al servizio diviso tra Europa, Australia e Nuova Zelanda. Intanto, se volete acquistare un'antenna per la connessione internet di Elon Musk, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su come verificare la copertura di Starlink per la propria abitazione.