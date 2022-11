Starlink diventa più economico anche in Italia: ridotto il canone mensile

Importante novità dal fronte Starlink. Il servizio di internet satellitare di Elon Musk, infatti, è diventato più economico in Italia, come annunciato dalla stessa società agli utenti attraverso una mail inviata agli utenti.

Nella fattispecie, il canone mensile per Starlink è stato ridotto a 50 Euro, senza spese di spedizione per il kit. Nella mail viene spiegato come "Starlink abilita videochiamate, gaming e streaming anche nelle zone più rurali e remote d'Italia. I clienti in tutto il paese stanno usufruendo di velocità comprese tra 130- 250 Mbps e dati illimitati".

Ma non è tutto, perchè per un periodo limitato in Italia sarà possibile provare Starlink per 30 giorni con solo 1 Euro di anticipo. La parte restante (409 Euro) sarà addebitata automaticamente 30 giorni dopo il ricevimento del kit, a meno che l'utente non annulli il servizio ed inizi la restituzione di un kit (che non deve essere in alcun modo danneggiato) prima della scadenza del periodo di tempo di 30 giorni.

Disponibile anche l'opzione di Portabilità, a 15 Euro al mese da aggiungere al canone, che viene descritta come "ideale per i clienti che viaggiano in luoghi dove la connettività è inaffidabile o completamente non disponibile". Sempre da questo fronte, Starlink di recente è arrivato anche sui camper, ad un prezzo però significativamente più elevato.