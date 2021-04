Starlink di Elon Musk avrà anche un piano mobile: l'annuncio su Twitter

Nel suo classico flusso di Tweet, Elon Musk si è soffermato su Starlink, il suo servizio di internet satellitare che è in fase beta dall'ottobre dello scorso anno. Attualmente sono più di 10mila le persone che si sono registrate, ma il CEO ha spiegato che l'obiettivo cella società è di terminare il programma beta a breve.

Musk infatti ha rivelato in un tweet che "probabilmente" SpaceX uscirà dalla fase beta "questa estate", ma non ha diffuso alcuna data di lancio precisa.

Particolarmente interessante è però un tweet in cui l'imprenditore sudafricano ha annunciato che Starlink dovrebbe, entro la fine dell'anno, essere in grado di offrire un servizio "completamente mobile", da poterlo "usare ovunque, tra cui su camper o camion in movimento". Tuttavia, Musk spiega che "per realizzare questo piano saranno necessari ancora alcuni lanci di satelliti ed una serie di aggiornamento software chiave".

I dettagli al momento sono scarni e non è esattamente chiaro su cosa voglia soffermarsi Musk. Lo scorso mese, però, in una serie di documenti pubblicati presso la Federal Communications Commission, Starlink ha richiesto l'autorizzazione per installare i suoi terminali internet in veicoli in movimento e non solo nelle case delle persone. Non sembrano essere incluse le macchine, però, poichè i terminali sono troppo grandi.

Starlink è di recente arrivato anche in Italia, ed offra velocità di circa 100 Megabit al secondo, che però dovrebe aumentare a 300 Mbps entro la fine dell'anno. Per gli iscritti al programma beta è previsto il pagamento una tantum di 549 Euro: 499 Dollari per l'hardware e 50 Dollari per le spese di spedizione e gestione, a cui si aggiunge il canone di 99 Dollari al mese.