Così Starlink di Elon Musk ha cambiato la guerra a favore dell'Ucraina: il racconto

Sin dai primi giorni dell’invasione da parte della Russia, Elon Musk ha attivato Starlink in Ucraina. Oggi, un giornale britannico ha raccolto le testimonianze di un soldato ucraino che spiega come ha fatto il servizio a cambiare la guerra.

Dima, questo il nome del soldato, spiega che il servizio di Elon Musk ha “cambiato la guerra a favore dell’Ucraina” in quanto ha aiutato le truppe a rimanere online durante gli attacchi russi alle infrastrutture.

“La Russia ha fatto di tutto per far saltare in aria tutte le nostre infrastrutture per le comunicazioni. Ora non possono più. Starlink lavora sotto il fuoco di Katyusha, sotto il fuoco dell’artiglieria. Funziona anche a Mariupol”, ha detto Dima, che combatte a fianco delle forze ucraine da marzo.

Complessivamente, lo scorso mese Elon Musk ha provveduto ad attivare più di 5mila terminali internet Starlink nel paese. Anche il vice primo ministro ucraino, Mykhailo Fedorov, ha osservato che il sistema si è dimostrato “molto efficace” durante l’invasione. I satelliti infatti hanno assistito direttamente le forze ucraine e come racolto dal Times of London lo scorso mese da un soldato, “quando utilizziamo un drone con visione termica di notte, il drone si connette Starlink al soldato che a sua volta provvede ad acquisire il bersaglio”.

Nella giornata di ieri intanto è emersa la notizia secondo cui i primi test di Starlink sugli aerei inizieranno nel 2023.