Starlink di Elon Musk si sta rivelando incredibilmente prezioso per i soldati ucraini

Solo qualche giorno fa, Starlink di Elon Musk ha consegnato il secondo carico all’Ucraina. A quanto pare, però, il servizio di connettività dell’imprenditore sudafricano si sta rivelando incredibilmente utile e prezioso per i soldati ucraini che stanno combattendo la guerra contro la Russia.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Times of London, infatti, il sistema satellitare starebbe aiutando un’unità d’élite ucraina specializzata nel controllo ed uso dei droni a distruggere le armi russe. Si tratta dell’unità aerea Aerorozvidka, che gestisce droni modificati con telecamere termiche allo scopo di identificare di notte i veicoli militari russi come carri armati e camion. Il team ha modificato i droni per lanciare granate anticarro, ed è proprio in queste circostanze che entra in gioco Starlink.

Uno dei leader dell’Aerorozvidka ha infatti affermato che “se utilizziamo un drone con visione termica di notte, questo deve connettersi tramite Starlink al soldato che quindi si occupa dell’acquisizione del bersaglio”. Il sistema di connettività di Musk infatti garantisce il corretto e costante funzionamento dei droni anche in caso d’interruzioni di internet o di corrente, che in Ucraina sono molto diffuse dall’inizio dell’offensiva russa.

Probabilmente proprio per questo motivo Elon Musk qualche settimana fa ha spiegato che Starlink è un obiettivo di alto livello per l’esercito russo: un attacco ai terminali potrebbe ridurre la potenza di fuoco degli ucraini.