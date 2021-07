Starlink, fermato per aver posizionato l'antenna sul cofano dell'auto

Qualcuno sembra aver preso alla lettera le parole pronunciate da Elon Musk a gennaio 2020 relativamente all'antenna del servizio di Internet satellitare di SpaceX. "Tecnicamente, potreste comprarne una e attaccarla all'auto", aveva affermato ironicamente l'atipico imprenditore (salvo poi ribadire che non è possibile farlo).

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e CNBC, nonché come si può vedere nelle immagini pubblicate dal profilo Facebook "CHP - Antelope Valley" (presenti in calce alla notizia), la polizia dello stato della California ha recentemente fermato un automobilista che aveva deciso di "montare" l'antenna di Starlink sul cofano. Chiaramente, questo è illegale, in quanto ostruisce la visuale.

Tra l'altro, la persona coinvolta, interrogata in merito, avrebbe cercato di "difendersi" affermando che l'antenna non gli consentiva di vedere bene "solamente nelle svolte verso destra". In ogni caso, in seguito all'accaduto, la polizia ha voluto ribadire che non si possono "appendere" oggetti nemmeno sullo specchietto retrovisore o sul parabrezza. Insomma, meglio utilizzare un semplice hotspot tramite il proprio smartphone (sì, anche per questioni di "business", dato che a quanto pare l'automobilista ha dichiarato che stava utilizzando l'antenna per questo scopo).

Ricordiamo che per il momento Starlink è in fase Beta ed è accessibile da circa 70.000 utenti in 12 Paesi. Nonostante questo, stanno già emergendo le prime strampalate storie relative al servizio.