Starlink funziona ad intermittenza in Ucraina, i militari: 'catastrofica perdita di dati'

Come noto, subito dopo il via all’invasione da parte dell’esercito russo, Elon Musk ha attivato Starlink in Ucraina, diventando rapidamente un’infrastruttura cruciale per le comunicazioni. Tuttavia, da qualche giorno il servizio non funziona più come prima.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, che ha avuto modo di parlare con alcune fonti vicine all’amministrazione civile dell’esercito ucraino, Starlink da qualche giorno non funzionerebbe più come prima in Ucraina ed anzi sono segnalate interruzioni più o meno costanti. Tali problemi sono lamentati anche dalla linea di fronte, e starebbe provocando non pochi disservizi con la liberazione dei territori occupati dall’esercito russo.

Alcuni militari osservano che tali interruzioni del servizio starebbero provocando una “catastrofica” perdita di comunicazione e dati, ma non è chiara la ragione degli stop. Funzionari del governo di Kiev spiegano che molti dei problemi sarebbero stati segnalati quando i soldati ucraini erano impegnati nelle linee al fronte a contatto con le forze russe, mentre altri li hanno lamentati durante le battaglie campali.

Roman Sinicyn, che coordina la fondazione Serhiy Prytula Charity che si occupa di donare i sistemi Starlink alle forze armate ucraine, ha spiegato che il problema si starebbe verificando perchè SpaceX sta cercando di evitare l’uso improprio del sistema di connessione da parte delle forze russe. Dai diretti interessati non sono giunti commenti ed Elon Musk su Twitter ha risposto dicendo che “quanto accade sul campo di battaglia è classificato”.

Proprio qualche giorno fa, Elon Musk aveva proposto un piano di pace per la guerra in Ucraina, scatenando le reazioni e polemiche del governo ucraino.