Starlink, l'internet satellitare di Elon Musk, si avvicina al lancio in Italia

Dopo il lancio della beta USA di Starlink, l'internet satellitare di Elon Musk potrebbe approdare anche nel nostro paese. A scovare i primi indizi alcuni utenti di Reddit, che nel Subreddit ufficiale hanno confermato che qualcosa si sta per muovendo anche in Italia.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, lo scorso 15 Dicembre 2020 è stata registrata presso il registro delle imprese di Milano la società "Starlink Italy Srl", che è etichettata come inattiva.

A conferma che si tratta di una compagnia legata a quella di Elon Musk è la descrizione e l'oggetto sociale, in cui si parla della "conduzione, manutenzione e gestire di gateway costituite da antenne paraboliche e la relativa fornitura di servizi e/o reti di comunicazione elettronica via satellite, compresi i servizi di internet".

Si tratterà di una sussidiaria di "Starlink Holdings Netherlands BV", ma non è chiaro quando e come sarà proposta l'offerta.

Al momento da parte della compagnia dell'imprenditore sudafricano non sono arrivate conferme o smentite di alcun caso, tanto meno informazioni più precise. Lo scorso agosto sono anche emersi in rete i primi speed test di Starlink, i quali hanno rivelato una velocità di download di 60,24 Mbps ed un upload di 17,70 Mbps.

Attendiamo novità, ma qualcosa sembra muoversi.