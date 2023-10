Starlink lancerà un servizio di connettività per cellulari: sfida agli operatori?

SpaceX ha silenziosamente lanciato un nuovo sito web dedicato ad un nuovo servizio di Starlink indirizzato esclusivamente ai telefoni cellulari. La novità è stata notata dai colleghi di PCMag, secondo cui la pagina indirizza ad un nuovo servizio noto come “Starlink Direct to Cell”.

Come si può leggere direttamente nella pagina dedicata sul sito di Starlink, il servizio “Starlink Direct to Cell” fa riferimento alla possibilità di accedere “senza interruzioni a testo, voce e dati per i telefoni LTE in tutto il mondo”.

Non è chiaro il costo, tanto meno in quali nazioni sarà disponibili mentre è scontato che il sistema sfrutterà la rete satellitare Starlink per trasmettere la connettività cellulare agli smartphone. Non si tratta della prima volta che si parla di questa eventualità e già lo scorso anno SpaceX aveva dichiarato che intendeva lanciare un servizio in grado di coprire la messaggistica entro la fine dell’anno in collaborazione con T-Mobile, ma non ha diffuso più ulteriori informazioni.

Nella roadmap presente nella stessa pagina viene indicato che dal 2024 “Direct to Cell” si rivolgerà alla messaggistica, mentre nel 2025 alla connettività voce e dati e nel 2025 ai dispositivi IoT. Inizialmente quindi è probabile il lancio di una piattaforma che andrà a competere con la connettività satellitare di Apple, ma appare quanto mai chiaro che a lungo andare la società di Elon Musk voglia mettersi in concorrenza con gli operatori tradizionali.

Qualche mese fa, intanto, Starlink ha lanciato il noleggio dei kit in Italia a partire da 15 Euro al mese.