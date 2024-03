Starlink lancia il nuovo abbonamento da 29 Euro al mese in Italia, con dei limiti

Disponibile da oggi in Italia un nuovo abbonamento a Starlink economico, che ha un prezzo di 29 Euro al mese. Il piano è soprannominato “Base” e come indicato direttamente dalla compagnia sul proprio sito web, rappresenta l’abbonamento più economico, che si va ad aggiungere a quello standard da 40 Euro al mese.

Chiaramente, come si legge direttamente sulla pagina dedicata di Starlink, si tratta di una sottoscrizione che comprende dei compromessi. La differenza rispetto al piano Standard è da ricercare innanzitutto nella velocità: l’abbonamento da 29 Euro infatti propone una velocità di download tra i 50 ed i 150Mbps, rispetto ai 130-255Mbps dell’altra sottoscrizione.

Ma non è tutto, perchè è anche prevista una riduzione delle priorità durante le ore di punta, come suggerisce appunto il nome. Nelle condizioni infatti si legge che “a quest’ultimo piano verrà assegnata priorità durante le ore di punta, per cui gli utenti con abbonamento Standard Base potrebbero registrare velocità di download inferiori soprattutto nei momenti di maggiore utilizzo della rete”.

Non sono invece previsti limiti di dati, mentre non è consentito l’uso in Moblity o in mare. Non è nemmeno supportata la funzionalità che permette di mettere il servizio in pausa, così come la possibilità di attivare l’acquisto di dati Priority o Mobile Priority. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Starlink.