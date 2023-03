Starlink lancia il noleggio del kit in Italia a 15 euro al mese: tagliato il prezzo

Non è passato molto da quando abbiamo approfondito su queste pagine il costo di Starlink in Italia. Tuttavia, è giunto il momento di tornare sulla questione, in quanto c'è ora una novità per gli utenti del nostro Paese. Infatti, risulta adesso possibile effettuare il noleggio del kit.

Più precisamente, in una comunicazione di posta elettronica legata alla serata italiana del 23 marzo 2023 si legge che il costo del tutto è pari a 15 euro al mese. Ricordiamo invece che l'abbonamento all'Internet satellitare di Elon Musk e soci in Italia costa 50 euro al mese. "Con Starlink non ci sono contratti a lungo termine: sia il noleggio dell'hardware che il servizio Starlink sono addebitati mensilmente", si legge nella mail coinvolta.

Da notare inoltre che c'è un taglio del prezzo dell'hardware, considerando che chi vuole acquistarlo in un'unica soluzione può ora pagare il kit di Starlink 300 euro (anziché i precedenti 450 euro). Per tutti i dettagli del caso in merito alla novità, potete in ogni caso fare riferimento al sito Web ufficiale di Starlink, che è già stato aggiornato anche in italiano.

L'azienda mette poi a disposizione una pagina di supporto ufficiale per il noleggio del kit Starlink, in cui viene specificato anche che "il servizio viene fatturato su base mensile e può essere annullato in qualsiasi momento". Potreste in ogni caso volervi informare al meglio sul tutto, ma provando a inserire un indirizzo italiano compare a schermo l'indicazione relativa al fatto che "Starlink offre ora il noleggio di hardware in tutta Italia".