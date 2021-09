Starlink ormai è maturo: presto fuori dalla fase beta, parola di Elon Musk

Dopo l'arrivo in Italia di Starlink e con oltre 600.000 ordini attivi, il sistema che mira a fornire internet a banda larga attraverso un avanzato sistema satellitare potrebbe presto uscire ufficialmente dalla fase Beta.

Ad affermarlo è lo stesso Elon Musk che, in risposta a un utente, ha confessato l'uscita dall'attuale fase di sviluppo entro il prossimo mese. Un incredibile traguardo per un servizio che, appena un anno fa, si apprestava a inviare i primi inviti per la beta pubblica.

Attualmente, la tecnologia Starlink è pronta per il passo successivo, anche e soprattutto grazie allo sviluppo della seconda generazione di ricevitori domestici che dovrebbe oltretutto consentire un abbassamento dei costi di produzione e una velocizzazione degli stessi, obiettivo fondamentale, vista la lunga lista di prenotazioni attualmente attive.

Quanto al sistema satellitare invece, al momento SpaceX ha l'autorizzazione per la distribuzione di un milione di terminali e la potenza di fuoco degli stabilimenti di produzione conta 5000 kit Starlink alla settimana, che dovrebbero aumentare enormemente, sino all'esaurimento della lista d'attesta, con l'avvento della seconda generazione di piatti.

Nel frattempo, in Germania fervono i preparativi per l'inaugurazione dello stabilimento Tesla di Berlino, per la precisione a Grünheide, in cui si terrà la cosiddetta Giga Fest il 9 ottobre 2021, con possibilità di salire a bordo della Tesla Model Y.