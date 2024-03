Neuralink fa usare la Forza come un Jedi, e questo giocatore di scacchi lo dimostra

Sappiamo già da qualche settimana che il primo paziente umano di Neuralink riesce a muovere il mouse con il pensiero, tuttavia, ora abbiamo il video realmente incredibile dell’evento. Siete pronti?

Pochissime ore fa, l’ormai celebre ragazzo dotato di un impianto cerebrale Neuralink ha partecipato a un live streaming su X, utilizzando il dispositivo per giocare una partita a scacchi online. L’assurdo filmato potete vederlo al seguente link.

Si tratta nello specifico di un ragazzo di 29 anni, Noland Arbaugh, rimasto paralizzato in un incidente stradale. Nel video ha tranquillizzato tutti sottolineando come l'intervento fosse andato bene. Ha inoltre affermato che è bastato "semplicemente" un po' di allenamento con il dispositivo, per divenire in grado di usarlo per controllare un cursore sullo schermo, arrivando addirittura a giocare al videogioco Civilization VI.

"Adoro giocare a scacchi, quindi questa è una delle cose che tutti voi mi avete permesso di fare. Non sono stato in grado di fare molto negli ultimi anni, soprattutto non in questo modo. Dovevo usare la bocca, ma ora viene fatto tutto con il cervello", ha spiegato Arbaugh durante la diretta.

Ripercorrendo la controversa storia di Neuralink, nel maggio 2023 la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha dato il permesso di sperimentare il dispositivo dell'azienda sugli esseri umani, a seguito di sperimentazioni sulle scimmie e su un maiale di nome Gertrude.

A distanza di pochi mesi e precisamente nel gennaio 2024, Neuralink ha fatto esperimenti sugli esseri umani per la prima volta in assoluto.

Verso la fine di febbraio 2024, il fondatore Elon Musk ha fornito un aggiornamento, dichiarando: "I progressi sono buoni e il paziente sembra aver recuperato completamente, con effetti neurali di cui siamo a conoscenza. Il paziente è in grado di muovere il mouse sullo schermo semplicemente pensando".

"Abbiamo iniziato provando alcune cose diverse. Fondamentalmente siamo passati dalla differenziazione tra movimento immaginato e movimento tentato. Tentavo di muovere la mia mano e da lì è diventato intuitivo per me iniziare a immaginare il movimento del cursore. Fondamentalmente era come usare la ‘Forza’ su un cursore. Potevo farlo muovere dove volevo, fissare un punto sullo schermo e si muoveva dove volevo farlo", ha detto nella presentazione. Naturalmente però, come ci ricorda lo stesso Arbaugh, la strada per ottenere un dispositivo perfetto è ancora lunga.

"Non è perfetto. Direi che abbiamo riscontrato alcuni problemi. Non voglio che la gente pensi che questa sia la fine del viaggio, che c'è ancora molto lavoro da fare ma mi ha già cambiato la vita".

