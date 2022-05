Starlink diventa portatile: così è possibile portare la connessione ovunque

Il servizio di internet di Elon Musk, Starlink, diventa portatile grazie ad una nuova funzione ad hoc. Pagando un canone mensile aggiuntivo, gli abbonati avranno la possibilità di portare con loro un dispositivo che ha la forma di un piattino e che permette di godere di sfruttare la propria connessione anche mentre si è in movimento.

Soddisfatto per la novità il CEO di SpaceX, Elon Musk, il quale ha risposto che Starlink “è fantastico per i camper, per il campeggio o qualsiasi attività lontana dalle città”. Nonostante questa espansione, però, Starlink ha spiegato che non è ancora supportato l’uso durante la guida, ma l’azienda e gli ingegneri sono comunque al lavoro attivamente ad una soluzione per i veicoli in movimento.

Un post pubblicato sul blog di Jeff Geerling si è anche soffermato sull’impatto energetico: Starlink assorbe tra i 60 ed i 70W di energia, in miglioramento rispetto agli 80-100W di un anno fa.

La funzione di Portabilità di Starlink può essere attivata direttamente tramite la pagina del proprio abbonamento ed ha un costo di 25 Dollari in più al mese, da aggiungere al canone mensile. Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega come verificare se la vostra abitazione è coperta da Starlink.