Starlink, prezzi quasi raddoppiati in Ucraina: la decisione di Elon Musk fa discutere

Dell’importanza che ha avuto l’attivazione di Starlink in Ucraina abbiamo a lungo parlato su queste pagine, in quanto ha consentito a cittadini e militari di cittadini di comunicare anche durante i bombardamenti dell'esercito russo. Di recente però la società americana ha aumentato i prezzi.

Come spiegato dal Financial Times, il listino prezzi di Starlink è quasi raddoppiato in Ucraina, a causa dei problemi alla rete elettrica e l’aumento della domanda.

I terminali di Starlink (che come noto sono prodotti da SpaceX di Elon Musk) sono arrivati a costare fino a 700 Dollari per i nuovi clienti, quasi il doppio rispetto ai circa 385 Dollari richiesti all’inizio dell’anno. Questa decisione ha provocato non poche perplessità sui social, dove gli utenti hanno pubblicato screenshot di confronto.

I costi dell’abbonamento mensile a Starlink nelle ultime settimane sono oscillati: il 24 Agosto sono passati a 60 Dollari dai precedenti 100 Dollari per poi risalire a 75 Dollari.

Lo stesso quotidiano ha osservato che i prezzi sono aumentati vertiginosamente anche nella vicina Polonia, a cui si rivolgono molti ucraini per le consegne a causa degli ovvi problemi con il sistema postale interno. In altre nazioni del Vecchio Continente invece non si registrano cambiamenti al listino.

Qualche settimana fa Elon Musk aveva minacciato di spegnere Starlink in Ucraina, chiedendo aiuto al Pentagono. Il CEO di Twitter però successivamente è tornato sui propri passi.