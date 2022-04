Starlink: i primi test sugli aerei inizieranno nel 2023, ma con diverse limitazioni

Meno di un mese fa, Starlink ha annunciato di aver raggiunto i 250.000 abbonati e che presto avrebbe dato inizio all'implementazione di connessioni Wi-Fi sugli aerei. Oggi, pare che il giorno di inizio dei test di Starlink sugli aerei di linea sia arrivato, grazie ad una collaborazione tra SpaceX e Hawaiiana Airlines.

Hawaiian Airlines sarà dunque la prima compagnia di voli commerciali ad utilizzare Starlink come Internet Service Provider per i suoi voli di linea. Solo pochi giorni fa, invece, SpaceX aveva annunciato una partnership con la compagnia texana JSX, che possiede una flotta di circa cento jet semi-privati. Al contempo, anche Delta Airlines starebbe trattando con SpaceX per un test "esplorativo" delle connessioni Starlink sui propri aerei di linea.

A quanto pare, nel caso di Hawaiian Airlines, la compagnia avrebbe deciso di fornire la connessione internet gratuitamente ai propri passeggeri, poiché il direttore dell'azienda aeronautica Peter Ingram ha spiegato che "i nostri ospiti possono aspettarsi una connessione internet stabile e veloce insieme alla nostra pluri-premiata ospitalità di bordo".

Al momento, sfortunatamente, Hawaiian Airlines opera solo negli Stati Uniti e in Oceania, con occasionali voli in Asia: le possibilità per un viaggiatore europeo di poter testare una rete Starlink in volo, insomma, sono ancora minime.

A peggiorare le cose vi è anche il fatto che Starlink sarà integrato solo dal 2023 sui voli Hawaiian, mentre la connessione sarà utilizzata unicamente per i voli su lunga distanza. La precisazione è di grande importanza, poiché ridimensiona nettamente la portata dei primi test della connessione satellitare: Hawaiian, infatti, viene utilizzata perlopiù per collegamenti interni alle isole Hawaii, mentre solo più raramente collega queste ultime con gli Stati Uniti, l'Australia, la Nuova Zelanda e alcuni Paesi asiatici. Intanto, comunque, Starlink è ancora attivo in Ucraina, dove fornisce connessione internet alle popolazioni colpite dall'avanzata dell'esercito russo.