Starlink raggiunge quota 250.000 abbonati: ora si punta all'implementazione su aerei

Mentre in Ucraina risultano attive oltre 5.000 antenne Starlink, SpaceX ha confermato che il servizio di Internet satellitare ha raggiunto quota 250.000 abbonati nel corso degli ultimi giorni, segno del suo successo strepitoso. Il futuro, oltre al lancio di più satelliti, prevede anche l’approdo sugli aerei.

A parlarne nel dettaglio è stato il vicepresidente delle vendite commerciali di Starlink, Jonathan Hofeller, nel corso di un panel nel contesto della conferenza Satellite 2022 che si sta tenendo al Washington Convention Center. Egli ha confermato che sia SpaceX, sia le aziende rivali hanno notato un forte aumento della domanda di servizi a banda larga via satellite durante la pandemia.

Nel caso specifico di Starlink, però, si è discusso dell’importanza del servizio offerto pressoché immediatamente in seguito alla richiesta da parte dei clienti: “Avevamo persone che ci chiamavano di venerdì e la loro scuola sarebbe stata collegata lunedì. Quel tipo di gratificazione istantanea non è qualcosa a cui i governi sanno come reagire”, riferendosi chiaramente alla lentezza della costruzione di infrastrutture in fibra ottica. Egli ha poi aggiunto che attualmente SpaceX conta 250.000 abbonati, tra consumatori e aziende, e che a Redmond la società sta producendo “quasi otto satelliti al giorno”.

L’attenzione per le settimane e i mesi successivi è posta completamente sulla situazione in Ucraina, dove nel contesto bellico Starlink sta aiutando i cittadini invasi e il Governo a rimanere collegati anche in caso di attacchi mirati alle infrastrutture. Al contempo, internamente si sta lavorando per proporre l’utilizzo dei satelliti Starlink nel settore dell’aviazione: “La connettività sugli aerei è qualcosa che pensiamo sia ormai pronta per essere migliorata. L'aspettativa è cambiata più velocemente di quanto la tecnologia sia cambiata”, ha dichiarato Hofeller.

Tra l’altro, proprio di recente Ookla ha fatto notare come Starlink abbia superato i 100 Mbps in download anche in Italia.