Starlink da record: 301 Mbps in download in piena campagna!

Ora che Starlink è disponibile in pronta consegna anche in Italia, qualcuno potrebbe domandarsi quanto sia affidabile e veloce la connessione satellitare targata SpaceX e Elon Musk. Stando all'ultimo test comparso in rete, la risposta sembra essere che Starlink ha una velocità incredibile, soprattutto laddove non arrivano le reti tradizionali.

A fine 2021, vi abbiamo riportato uno dei primi test di connessione di Starlink, che mostrava che il servizio arrivava a garantire velocità di download fino a 200 Mbps, sorpassando di gran lunga qualsiasi connessione fisica a banda larga, soprattutto al di fuori delle città.

Oggi, un nuovo test ha raggiunto la velocità record di 301 Mbps in download. Il risultato del benchmark è il più veloce mai fatto registrare fino ad ora, perciò non può essere preso come indicatore dei valori medi della connessione satellitare low-earth orbit di SpaceX, ma sicuramente si tratta di un dato molto interessante.

Il risultato, infatti, non è stato ottenuto, come qualcuno potrebbe pensare, in una grande città o in un centro abitato, ma nella campagna profonda del Wisconsin, negli Stati Uniti, dove a fatica arriva la connessione internet cablata. A riportare il benchmark è stato infatti l'utente DullKn1fe, che spiega di vivere in una zona rurale e di essere l'unico utente di Starlink nella sua zona.

Insomma, pare che il servizio di SpaceX non dimentichi proprio nessuno, nemmeno chi vive fuori dalle città: non è dunque un caso che l'azienda di Elon Musk abbia già siglato diversi contratti multi-milionari con il Governo americano per portare la connessione ad Internet anche nelle campagne degli Stati Uniti. In effetti, sono in molti a vedere Starlink come uno strumento per portare Internet anche nelle zone dove le connessioni cablate sono impossibili perché troppo costose o dove la penetrazione di Internet è ostacolata da fattori di ordine economico e sociale.

Potete dare un'occhiata al test completo di DullKn1fe in calce a questa notizia, ma vale la pena riportare un altro dato piuttosto interessante, ovvero i 72 millisecondi di latenza registrati da Ookla nel test, che indicano che, almeno su questo frangente, SpaceX potrebbe ancora migliorare.