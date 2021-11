Starlink si rinnova: l'Internet di Elon Musk ora ha una parabola rettangolare!

Quanto si parlava della volontà di Starlink di spedire 5000 kit a settimana, si parlava della precisa intenzione dell'azienda di riuscire a esaurire le liste d'attesa grazie a un kit di nuova generazione per la connessione satellitare.

Ebbene, a quanto pare il nuovo kit è già arrivato ed è disponibile anche per la consultazione sul sito ufficiale. La caratteristica più peculiare del lotto? È rettangolare.

Chiaramente non si tratta della sua unica particolarità, poiché anche il modem risulta rimaneggiato nel design, con angoli più smussi della versione per gli "early adopter" e un particolare motivo disegnato sulla scocca. A spiegarci di cosa si tratta ci ha pensato direttamente Elon Musk, come al solito, su Twitter. Grazie al post del visionario CEO di Tesla e HyperX scopriamo che "Il modello disegnato sul router Starlink è un'ellisse di trasferimento orbitale dalla Terra a Marte".

Insomma, niente di nuovo all'orizzonte, dal momento che dopotutto parliamo sempre dell'uomo che ha intenzione di colonizzare Marte con SpaceX. Non è, infatti, la prima volta - e non sarà neanche l'ultima ndr. - che Musk strizza l'occhio a Marte, anche attraverso Starlink.

Basti pensare che nei termini e condizioni del contratto viene esiste una particolare clausola che consente all'azienda di risolvere eventuali controversie che dovessero emergere nel Pianeta Rosso con le leggi che verranno redatte nella colonia.