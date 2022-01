Starlink: quanti sono i satelliti in orbita? la risposta di Elon Musk

Dopo avervi parlato della strana predilezione dei gatti per le parabole di Starlink, torniamo oggi ad occuparci dell'internet satellitare di SpaceX, perché Elon Musk ha condiviso diversi dati su Starlink nelle ultime ore. Musk, infatti, ha pubblicato su Twitter alcune statistiche interessanti sul suo ultimo progetto spaziale.

Starlink è il servizio di internet satellitare di SpaceX, e si basa su dei piccoli satelliti presenti nell'orbita bassa della Terra, o Low-Earth Orbit (LEO), per garantire la connessione ad internet per i suoi utenti, arrivando anche in zone rurali dove le connessioni tradizionali non sono disponibili. Ovviamente, perché un servizio di questo genere risulti funzionante, è indispensabile che SpaceX possieda una flotta di satelliti il più ampia possibile.

Proprio sulle dimensioni della flotta si è focalizzato Musk, che ha spiegato che al momento i satelliti di Starlink attivi sono più di 1.400, 1.469 per l'esattezza, con altri 272 in movimento verso l'orbita di operatività. Quelli pubblicati da Musk sono i primi dati su Starlink da lungo tempo, poiché SpaceX non è nota per la propria trasparenza circa il proprio progetto di internet satellitare: al momento, per esempio, SpaceX non ha ancora fornito statistiche sulla connessione garantita da Starlink, per le quali dobbiamo basarci sui benchmark di Starlink effettuati dagli utenti.

Con ogni probabilità, la scelta di pubblicare questi dati dipende anche dalle pressioni politiche della FCC americana, che sta trattando da mesi con SpaceX per ingenti finanziamenti all'espansione delle connessioni ad Internet nelle zone rurali degli Stati Uniti proprio mediante Starlink.

Le informazioni condivise da Musk spiegano anche che Starlink ha messo in orbita il 25% dei satelliti per la prima fase del proprio progetto, per la quale dovrebbero essere spediti nella LEO ben 4.396 satelliti. In futuro, comunque, il numero di satelliti in orbita potrebbe aumentare ulteriormente.