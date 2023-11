Anche Starlink in sconto: crolla il prezzo di kit iniziale e canone mensile

Solo due settimane fa, Starlink ha smesso di creare perdite a SpaceX e Elon Musk: un grande successo, specie per un servizio con dei costi ritenuti proibitivi da molti. Fortunatamente, nelle scorse ore è stata lanciata una ghiotta offerta per il kit iniziale di Starlink: lo sconto è davvero ingente!

Come potete leggere sul sito web di Starlink, il kit iniziale di Starlink è in sconto da un prezzo iniziale di 450 Euro ad uno di soli 299 Euro. Lo sconto è dunque di circa 150 Euro, pari al 33% del prezzo di listino: mica male! Vi ricordiamo comunque che l'offerta è a tempo limitato, probabilmente in vista del Black Friday: il nostro consiglio, dunque, è quella di non lasciarvela scappare, se già state pensando all'acquisto di una parabola.

Inoltre, il canone mensile di Starlink viene scontato a sua volta da 50 euro al mese a 40 euro al mese. Lo sconto è dunque del 20%, mentre non è chiaro se la riduzione dei costi del servizio sia limitata al periodo dell'offerta sul kit di base o se si tratti di un taglio definitivo. Certamente, una riduzione anche momentanea del canone di Starlink potrebbe rendere il servizio appetibile a molti più clienti, specie sul territorio italiano.

In ogni caso, prima di effettuare l'acquisto il portale vi guiderà nella verifica della copertura di Starlink per la zona in cui vivete: il procedimento è semplice, dal momento che vi basterà inserire l'indirizzo presso cui volete attivare Starlink e poi ci penserà il sito web di SpaceX a verificare per voi la copertura. Inoltre, potete usare il medesimo portale per dare un'occhiata agli altri piani e abbonamenti, come quelli per l'utilizzo di Starlink su camper e van.