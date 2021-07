Starlink, ecco il sito-truffa che offre il servizio 'scontato' e pagamento in Bitcoin

Mentre Starlink si espande a macchia d'olio raggiungendo anche l'Italia, naturalmente iniziano a spuntare anche le prime storie e i primi aneddoti su questa nuova tecnologia satellitare. Purtroppo, di pari passo, emergono anche le prime truffe.

Nelle scorse ore infatti, è apparso sul web un portale in lingua persiana quasi identico al sito ufficiale di Starlink. Questo sito-truffa chiede ai malcapitati i dati di pagamento che poi verranno ovviamente sfruttati per compiere illeciti.

Il sito è stato scoperto da un utente Reddit iraniano che desiderava effettivamente aderire i preordini di Starlink. Dalle immagini alla descrizione testuale, tutto è copiato dal sito ufficiale. L'unica differenza è nei prezzi. Il falso Starlink infatti offre dei costi inferiori, con una tariffa di entrata di 249 dollari invece dei 499 del sito ufficiale e una quota mensile di 49 dollari anziché 99.

Una truffa ben congegnata anche nel metodo di pagamento. Gli autori infatti suggeriscono che per via delle restrizioni governative su queste tecnologie, i pagamenti per l'Iran sono da effettuare esclusivamente in Bitcoin.

Naturalmente il portale di Sarlink è e rimarrà soltanto uno. Attualmente il sito web risulta ancora attivo, ma sicuramente lo sarà ancora per poco. Ricordiamo che il servizio Starlink, ancora in fase Beta e in preorder, permette di ottenere una buona connettività anche in zone particolarmente svantaggiate da un punto di vista infrastrutturale.

Di recente, dal palco del MWC 2021, Elon Musk ha parlato di Starlink e dei costi di gestione, ammettendo che l'abbattimento per l'utente ma anche per l'azienda è uno degli obiettivi più importanti e allo stesso tempo difficili.