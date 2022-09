Starlink, SpaceX taglia i nuovi lanci: '42.000 satelliti sono troppi'

Starlink è disponibile con consegna immediata in vari Paesi del mondo, Italia compresa. Al momento, l'azienda di Elon Musk sta lavorando al completamento della copertura globale ad alta velocità della sua rete di satelliti, ma pare che intenda rivedere i suoi piani a riguardo nei prossimi mesi.

In particolare, la COO di SpaceX Gwynne Shotwell ha spiegato che le stime di 42.000 satelliti Starlink necessari ad ottenere una copertura internet globale e ad alta velocità sarebbero da rivedere al ribasso.



Si tratta di una buona notizia sia per la stessa SpaceX, che dovrebbe completare la costellazione di Starlink più rapidamente, che per gli astronomi, che da tempo lamentano le interferenze dei satelliti di Elon Musk nelle proprie osservazioni (a proposito, ricordate quando i satelliti Starlink sono passati sopra al Nord Italia durante un lancio di prova?).

Al momento, SpaceX sta lanciando la prima generazione di satelliti Starlink, con una seconda generazione in arrivo nel corso dei prossimi anni. In totale, la prima generazione comprende circa 12.000 satelliti, mentre la seconda ne dovrebbe comprendere 30.000, ma a quanto pare questi numeri verranno rivisti nei prossimi mesi.

Shotwell, in particolare, ha spiegato che "abbiamo in programma di lanciare ancora più satelliti rispetto a quelli attualmente in orbita, naturalmente: sempre più persone vogliono usare la nostra connessione a internet e i nostri servizi. Tuttavia, non credo che ci serviranno tutti i 42.000 satelliti previsti per garantire una connessione di alta qualità su scala globale".

È anche possibile che le parole di Shotwell servano proprio per rassicurare astronomi e regolatori internazionali, con particolare riferimento alla NASA e alla FCC americana, che hanno sollevato una serie di interrogativi riguardo alla quantità di satelliti Starlink in orbita sia per questioni scientifiche ed ecologiche che per ragioni economiche. La FCC, per esempio, ha avviato qualche mese fa un'indagine contro SpaceX per capire se un numero così elevato di satelliti in orbita possa dare alla compagnia un vantaggio eccessivo rispetto alla concorrenza.