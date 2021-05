Starlink è un successo: l'internet satellitare di Elon Musk ha già 500mila clienti

Starlink di Elon Musk, l'internet satellitare che è disponibile anche in Italia in beta, sembra essere già un successo. Lo SpaceX operations engineer, Siva Bharadvaj, ha infatti svelato che la società ha superato quota mezzo milione di clienti.

"Ad oggi, oltre mezzo milione di persone hanno effettuato un ordine o versato un deposito per Starlink" ha affermato, senza però specificare da quali nazioni provengano i clienti e quali siano i mercati in cui è registrata l'attività più elevata.

Starlink evidentemente quindi sta attirando le attenzioni delle persone, sebbene i prezzi non siano estremamente accessibili: coloro che si iscriveranno alla fase beta riceveranno a casa un kit comprensivo di antenna, router, alimentatori e cavi. E' necessario versare una caparra di 99 Euro per assicurarsi uno slot nella lista clienti: tale somma però è interamente rimborsabile entro sei mesi dall'ordine in caso di ripensamenti.

Dopo la conferma dell'ordine bisogna pagare 499 Euro per l'hardware e 60 Euro per la spedizione, mentre il canone mensile è di 99 Euro, significativamente più elevato rispetto a quelli richiesti dai servizi di connettività in fibra o ADSL.

Qualche giorno fa, intanto, Elon Musk ha annunciato un piano mobile per Starlink che dovrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno e consentirà di usare la connessione ovunque, anche "su camper o camion in movimento".