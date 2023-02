Starlink sta testando il Global Roaming, Internet in tutto il mondo: ecco il prezzo

In seguito alla questione Starlink in Ucraina, è giunto il momento di tornare a fare riferimento all'Internet satellitare di Elon Musk. Infatti, Starlink sta mettendo alla prova il Global Roaming.

A tal proposito, come riportato da The Verge, così come indicato da Nathan Owens su Twitter, sembra essere già iniziata la fase a invito per utenti selezionati, che permette di fatto alle prime persone di mettere alla prova il servizio. Quest'ultimo viene descritto come in grado di offrire una connessione a Internet "da quasi ovunque sulla terraferma nel mondo".

Nell'invito mostrato sul Web dal succitato Owens, si fa riferimento al fatto che per ora si tratta di una fase preliminare. Infatti, la stessa Starlink esplicita la possibilità che ci siano contesti in cui si potrebbe riscontrare scarsa o nessuna connettività. Tuttavia, nell'invito si legge anche che "questo migliorerà drasticamente col passare del tempo". Insomma, l'azienda di SpaceX sta lanciando un piano che permette di navigare in molti Paesi del mondo mediante i suoi satelliti.

Ma a quale costo è disponibile questa tipologia di servizio? Ebbene, il prezzo messo in evidenza in questa fase preliminare è di 200 dollari al mese. Di mezzo c'è inoltre il kit di Starlink, proposto a 599 dollari. Sembra che agli utenti coinvolti sia stato proposto di poter provare il servizio per 30 giorni, ottenendo un rimborso totale dell'hardware nel caso in cui il tutto non sia risultato soddisfacente.

Per il resto, è già iniziata la discussione in merito a quali siano i limiti del Global Roaming, considerando anche il fatto che, secondo le fonti, Starlink sarebbe, ad esempio, ancora in attesa di approvazioni normative in vari Paesi. Potrebbe inoltre interessarvi dare un'occhiata al portale ufficiale di Starlink, così da approfondire meglio la mappa della disponibilità del servizio.