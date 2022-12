Starlink, negli USA velocità dimezzata: la società di Musk corre ai ripari

La velocità di internet di Starlink è in continua discesa negli Stati Uniti, di pari passo con la crescita degli utenti attivi. La società di Elon Musk per questo motivo si trova costretta a prendere le contromisure del caso per mettere una pezza.

Come spiegato di ArsTechnica, questa settimana Starlink ha ottenuto il via libera dalla Federal Communications Commission per lanciare altri 7.500 satelliti, che daranno il via alla costellazione di seconda generazione che nel lungo periodo avrà l’obiettivo di fornire alla rete a banda larga maggiore velocità.

Complessivamente, Starlink ha chiesto il permesso per lanciare 29.988 satelliti nella bassa orbita terrestre, ma la FCC ha accolto la richiesta solo in parte. “In particolare, concediamo a SpaceX l’autorità di lanciare, schierare e gestire fino a 7.500 satelliti operanti ad altitudini di 525, 530 e 535 km e inclinazioni di 53, 43 e 33 gradi, rispettivamente, utilizzando le frequenze Ku- e Ka-band”, si legge nella dichiarazione diffusa dalla FCC, che ha rinviato una decisione sul resto dei satelliti. “Per rispondere alle preoccupazioni sui detriti orbitali e sulla sicurezza spaziale, limitiamo questa autorizzazione a soli 7.500 satelliti, operanti a determinate altitudini”, continua la FCC secondo cui tale approvazione “consentirà a SpaceX di iniziare il dispiegamento di Gen2 Starlink, che porterà la banda larga satellitare di nuova generazione agli americani a livello nazionale, compresi coloro che vivono e lavorano in aree tradizionalmente non servite o poco servite dai sistemi terrestri”.

Secondo i dati, la velocità media di download di Starlink è scesa a 53 Mbps nel terzo trimestre del 2022, dai 105Mbps del Q4 2021. La velocità media di upload di Starlink negli Stati Uniti è scesa da 12 Mbps a 7,2 Mbps dal quarto trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2022. La latenza media è aumentata da 40 ms a 67 ms nello stesso lasso di tempo.

Nel corso degli ultimi giorni, abbiamo anche parlato di come i prezzi di Starlink in Ucraina siano raddoppiati.