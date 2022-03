Starlink sempre più veloce: anche in Italia supera i 100 Mbps in download!

Se da una parte Elon Musk continua a inviare parabole Starlink in Ucraina per aiutare il Paese con la connessione a Internet via satellite, dall’altra Ookla ha condotto alcuni Speedtest per verificare la velocità e affidabilità del servizio, confermando che SpaceX è di gran lunga il più grande operatore mondiale di servizi Internet via satellite.

Come potete osservare dal grafico in calce alla notizia fornito dalla stessa Ookla, rispetto ad altri servizi concorrenti come Viasat e HughesNet si parla di velocità nettamente superiori: il salto è infatti di circa 80 Mbps in download e 7-8 Mbps in upload. La differenza nella latenza è altrettanto abissale, dato che si passa dai 627-725 ms dei servizi concorrenti ai 40 ms di Starlink, del tutto rispettabile e addirittura migliore alla connessione in rame a cui tanti italiani sono ancora costretti ad affidarsi in mancanza della fibra ottica.

Anche in Italia Starlink avrebbe riscosso questo successo ottenendo performance nella media. La velocità massima di 191,08 Mbps è stata registrata nella contea di Miami-Dade, in Florida, mentre nella contea di Columbia, in Oregon, la velocità è di soli 64,95 Mbps. In altre parole, le buone prestazioni sembrerebbero poco uniformi e costanti nel mondo.

Ciò che è evidente è il continuo miglioramento di Starlink, complice la distribuzione dei satelliti in batch anche nelle settimane scorse. La forte domanda è segno del successo del servizio, ma i prezzi risultano ancora eccessivamente elevati per alcuni utenti; ciononostante, si tratta pur sempre ancora dell’inizio di tale avventura, su cui Elon Musk punterà certamente molte fiches nei prossimi anni.

Intanto, il magnate di origine sudcoreana si diverte sui social sfidando Putin in un duello a mani nude.