Starlink: volete spostare il punto di installazione? il vostro preordine slitta al 2023

Starlink è arrivato in Italia lo scorso settembre, ma ha finora coinvolto pochissimi acquirenti per via del costo proibitivo e dei lunghi tempi di attesa. A peggiorare la situazione, numerosi utenti stanno segnalando problemi al sito web delle prenotazioni di Starlink, che porterebbero a ritardi di più di un anno nelle consegne.

Le segnalazioni arrivano a poche settimane dalla presunta uscita di Starlink dalla fase beta, programmata per fine 2021, mentre l'azienda ha accumulato centinaia di migliaia di ordini per l'hardware necessario al servizio. Il problema riscontrato da molti utenti riguarda la modifica dell'indirizzo di attivazione di Starlink: coloro che si sono trovati a modificare il proprio indirizzo, anche solo di pochi metri, sono automaticamente tornati in fondo alla lista d'attesa del portale, a prescindere dalla data della loro prenotazione originaria.

Ciò significa che alcuni utenti dovranno aspettare fino al 2023 per ricevere Starlink pur avendolo prenotato mesi fa. Il problema è esploso con l'aggiornamento del tool di individuazione del punto di installazione delle antenne di Starlink: con l'update, infatti, molti utenti hanno deciso di indicare con più precisione dove intendono posizionare l'hardware, spostandolo magari dal proprio garage o dal giardino al tetto di casa.

Questi spostamenti, spesso anche molto ridotti, hanno comunque causato lo scivolamento degli utenti in fondo alla coda dei preordini, come se questi avessero resettato il proprio indirizzo o effettuato una nuova prenotazione. Per esempio, su Reddit un acquirente ha scritto: "Ho spostato la posizione dall'ingresso del garage fino a sopra la mia casa, poi ho ricontrollato la data in cui il servizio sarà disponibile e questa era cambiata in '2022-2023'". L'autore del post diceva anche di aver effettuato la modifica perché l'aggiornamento della mappa interattiva "chiede agli utenti di controllare l'indirizzo di consegna del servizio, e non diceva che avrebbe posticipato il mio preordine!".

Un altro utente riporta: "ho corretto la posizione del punto di installazione di pochi metri, e la data di consegna è andata dalla fine del 2021 alla fine del 2022. Ho mandato una mail a SpaceX e spero possano riportare la data di consegna a quella originale. È folle che un aggiustamento così ridotto possa avere un impatto tale da rispedirti in fondo alla lista d'attesa. Non è il modo corretto di trattare i tuoi acquirenti più leali".