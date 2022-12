I tuoi starnuti emanano un cattivo odore? Ecco il motivo

Ti è mai capitato di notare un cattivo odore, dopo aver starnutito? Ecco, esso può dire molto sulla tua salute. Si badi bene, uno starnuto puzzolente è normale, è quando l’odore permane nel tempo che bisogna chiedere un consulto medico specializzato.

Ebbene, esistono ben quattro categorie di starnuti maleodoranti: “dolci” (sweet), “sporchi” (foul), “acidi” (sour) e “ammoniacali” (ammonia).

Gli starnuti dall'odore dolce potrebbero essere il risultato di sostanze chimiche prodotte dai batteri nei seni nasali, chetoni elevati (prodotti dal fegato quando non c’è abbastanza insulina nel corpo) o chetoacidosi diabetica.

Invece, uno starnuto dall’aroma sporco è frutto di un’infezione sinusale (sinusite). Essa si manifesta con un ingrossamento dei seni paranasali. Normalmente, i seni sono pieni d’aria, perciò sono un sito perfetto per la crescita di microrganismi. Una delle conseguenze dell’infezione è l’alitosi, perciò un eventuale starnuto sarà maleodorante.

La violenta emissione d’aria dall’odore acido indica “semplicemente” che il paziente in questione ha un cattivo alito. Quando si starnutisce, oltre all’aria, viene espulsa della saliva “puzzolente”, perciò anche l’alito lo è. In queste situazioni, è consigliabile accompagnare la normale spazzolatura dei denti con l’utilizzo di un filo interdentale e del collutorio. Se nemmeno in questo modo riuscite ad ovviare al problema, potreste soffrire di una malattia gengivale.

Caso più delicato e grave è quello dello starnuto dall’odore ammoniacale, in quanto potrebbe indicare un problema serio ai reni o al fegato. L’ammoniaca non viene espulsa in modo efficiente e questo significa che c’è un accumulo di ammoniaca espirata.

Rimanendo in tema, vi è mai capitato di starnutire dopo aver bevuto il caffé?