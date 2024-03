Starshield sarà la rete di satelliti spia del Governo USA: 'nessuno potrà nascondersi'

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, SpaceX sarebbe stata incaricata dal Governo degli Stati Uniti, attraverso il National Reconnaissance Office del Dipartimento della Difesa di sviluppare una rete di centinaia di satelliti spia in bassa orbita in grado di operare come sciame e tracciare gli obiettivi a terra.

Sarebbe questo il progetto segreto che rientra nell’accordo da 1,8 miliardi di Dollari siglato dal Governo USA con SpaceX., e con un’agenzia anonima per la precisione.

La rete dovrebbe chiamarsi Starshield e dovrebbe essere in grado di raccogliere immagini continue su tutta la Terra per l’intelligence americana, utilizzando un mix di grandi satelliti di imaging e satelliti in grado di effettuare la trasmissione delle informazioni. Una fonte che ha parlato dei piani con Reuters riferisce che questa rete ha il potenziale per far si che “nessuno possa nascondersi”.

Ovviamente nè da parte di SpaceX, tanto meno dall’NRO sono arrivate conferme o smentite in merito, ma un portavoce ha affermato che “il National Reconnaissance Office sta sviluppando il sistema di intelligence, sorveglianza e ricognizione spaziale più potente, diversificata e resiliente che il mondo abbia mai avuto”. Improbabile che arrivi qualche comunicazione ufficiale in merito, e probabilmente il progetto è top secret e resterà tale, trattandosi di informazioni riservate.

