Starship sarà lanciata tra qualche settimana, ma ecco perché è improbabile

Qualche settimana fa vi abbiamo riportato la notizia che l'attesissima astronave di SpaceX, Starship, fosse stata finalmente provata dalla compagnia spaziale di Elon Musk. Un evento con il botto, poiché il veicolo spaziale è esploso, ma dopo questo non ci sono state altre prove (anche a causa di alcuni blocchi da parte della FAA).

Adesso, però, sappiamo alcune novità e una possibile finestra per il prossimo lancio di prova orbitare: martedì scorso Musk ha twittato che il prossimo test di volo per Starship sarà nelle prossime "sei-otto settimane". Una data piuttosto ambiziosa, poiché la Federal Aviation Administration tiene gli occhi puntati sulla compagnia.

Supponendo che il miliardario abbia ragione, il volo successivo avverrebbe tra fine luglio e metà agosto. Durante l'ultima prova, che molti hanno definito un successo anche se il veicolo è stato fatto saltare in aria, Starship ha iniziato a virare pericolosamente fuori rotta, costringendo la sua autodistruzione ritardata in modo preoccupante.

Questo non è stato l'unico "incidente" di quel giorno. I booster della "nave stellare" hanno distrutto il launchpad del razzo, che non solo dovrà essere ricostruito, ma dotato di sistemi aggiuntivi per mitigare la folle quantità di spinta generata. Se gli ingegneri miracolosamente riuscissero a fare tutto questo, c'è un altro ostacolo da superare: la Federal Aviation Administration.

Le forze del lancio hanno fatto volare detriti e particolato per chilometri, alcuni dei quali hanno persino acceso incendi in un vicino parco statale, quindi l'ente che si occupa della regolamentazione dei lanci sarà molto pignola prima del prossimo evento. Insomma, secondo Musk il razzo sarà lanciato tra qualche settimana, ma realisticamente potrebbe avvenire tra qualche mese.

Staremo a vedere.