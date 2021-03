Starship SN11 potrebbe volare già oggi: riuscirà ad atterrare tutta intera?

SpaceX continua a lavorare sui suoi prototipi di Starship, la futura navicella spaziale che porterà l'Umanità sulla Luna e su Marte in modi del tutto nuovi. In mattinata è stato portato a termine un test ad accensione statica sul modello SN11, e oggi potrebbe persino venire il momento del test di volo.

Dopo i successi "esplosivi" dei modelli SN8, SN9 e anche SN10, SpaceX - la società aerospaziale del miliardario Elon Musk - sta facendo passi in avanti molto più velocemente che in passato per quanto riguarda la costruzione e il test dei prototipi di Starship.

Il modello attualmente "pronto" ad eseguire il test finale è SN11 - già posizionato qualche settimana fa sul pad di lancio. Il volo suborbitale che verrà eseguito non sarà molto differente da quanto abbiamo visto in passato, ma questa volta l'impegno sarà maggiore nel tentare di riportare a casa il razzo tutto intero. Se tutto andrà bene potremo vederlo spiccare il volo già nella giornata di oggi, venerdì 26 marzo 2021.

Il veicolo verrà lanciato fino alla quota di 10-11km di quota, poi si lascerà cadere in una sorta di caduta libera controllata, posizionandosi di "pancia" ed eseguendo una manovra di rallentamento grazie alle alette mobili che fungono da aerofreni, montate sia vicino al muso e sia vicino all'alloggiamento dei motori.

Con SN10 abbiamo visto che l'atterraggio è possibile, mancando per un soffio il tanto agognato "soft landing" (il razzo è atterrato troppo violentemente al suolo per via di una insufficiente spinta di reazione da parte dei motori Raptor montanti nell'engine bay, facendo sussultare il prototipo - che poi è esploso a causa del metano residuo che ha preso fuoco).

Per frenare la caduta di Starship verranno usati tutti e tre i motori per ruotare di nuovo in posizione verticale il razzo e, prima dell'atterraggio, ne verrà spento uno solo (al contrario di quanto visto con SN10 che da tre accesi ha eseguito uno spegnimento sequenziato, rimanendo con uno solo attivo prima di toccare terra).

Eseguire uno "static fire test" e poi anche il "test flight" nello stesso giorno non è mai avvenuto prima e ci fa capire quanto SpaceX ormai abbia una certa fretta di spingere ancora di più sull'acceleratore produttivo riguardo Starship. Il volo di oggi ha comunque discrete possibilità di essere posticipato (forse a domani o dopodomani, dipenderà anche dal meteo), ma è chiaro che Elon Musk sta tentando in tutti i modi di arrivare su Marte entro il 2030, come da lui recentemente affermato.

Vi ricordiamo che non c'è una data precisa per il volo, e che la finestra di lancio è aperta fino alle ore 01:00 italiane di stanotte. Qualora ci saranno aggiornamenti non mancheremo di certo di comunicarveli sulle nostre pagine.