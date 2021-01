Starship SN9 volerà oggi? Il prototipo è pronto ma il meteo è incerto: ecco link e info

Continuano i lavori negli stabilimenti SpaceX di Boca Chica(Texas), dove Starship SN9 è pronta da diverso tempo per eseguire un test di volo cruciale, come abbiamo potuto vedere già con il prototipo precedente. Purtroppo il clima oggi non sembra clemente, ma tutto può ancora succedere.

SpaceX è intenzionata a tutti i costi nel riuscire nella sua fatidica impresa di mandare un equipaggio umano su Marte entro il 2026 - come stesso riferito dal suo CEO e fondatore Elon Musk (diventato per pochi giorni l'uomo più ricco del mondo). Sebbene quest'ultimo abbia proclamato una data incredibilmente vicina e "irreale", sappiamo che la società aerospaziale californiana ci ha sorpreso più volte, e di certo i suoi progressi sono notevoli di giorno in giorno.

Vedere SN9 eseguire un test di volo sarebbe un checkpoint fondamentale, e tutto sembra pronto per la giornata di oggi 25 gennaio. Il prototipo di Starship in questione nell'ultimo mese ha eseguito diversi test, soprattutto quelli ad accensione statica deputati all'analisi dei potenti motori Raptor installati nel fondo del razzo, nell'"engine bay". SN9 non ha dato problemi di sorta durante le accensioni quindi manca solo il volo finale.

La manovra sarà pressoché identica a come l'abbiamo vista durante il test di SN8: il razzo partirà dal suo pad di lancio e giungerà fino ad un'altezza di 10-12.5km di quota, per poi "accasciarsi" sulla pancia e utilizzare le alette-frenanti mobili per cercare di atterrare in modo controllato. Tornerà in posizione verticale e quel punto sarà necessaria un'ultima accensione dei motori per dare una frenata decisiva, e atterrare in sicurezza. Probabilmente l'ordine di accensione dei motori sarà diverso rispetto a quanto visto con SN8, presumibilmente per controllare il funzionamento autonomo di ognuno.

L'obiettivo principale sarà ancora una volta la raccolta di quanti più dati possibili per quanto riguarda la resistenza aerodinamica del vettore, e l'atterraggio di successo sarà "secondario". Certo, vederla tornare integra sarebbe un'aggiunta a dir poco spettacolare (e in molti sperano che questo avvenga), ma come più volte SpaceX ha riferito non è ancora un elemento chiave dei test.

Per ora diverse dirette sono già in corso, e molte telecamere di appassionati e amatori stanno tenendo d'occhio la fusoliera della SN9, ma come potete notare anche voi il tempo non è dei migliori: per il momento è molto ventoso, un elemento piuttosto critico per qualsiasi tipo di lancio.

L'unica speranza di vedere il test oggi è che il meteo cambi in fretta: la finestra di lancio si aprirà dopo le ore 19:00 (orario italiano) fino alle ore 02:00, quindi c'è ancora abbastanza tempo per sperare in un miglioramento.

La diretta può essere seguita qui (già in corso) dal canale Youtube di NASASpaceFlight, oppure qui dalla diretta Facebook della pagina di divulgazione scientifica nostrana "Chi Ha Paura Del Buio", dopo le 19:00. Noi non mancheremo di seguire tutti gli aggiornamenti e di riportarvi qualsiasi novità degna di nota.

Se il lancio dovesse essere rinviato, c'è ancora una buona possibilità di veder SN9 volare entro il 27 gennaio, altrimenti dovremo attendere l'annuncio di SpaceX che comunicherà una nuova possibile combinazione di finestre possibili.