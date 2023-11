Starship di SpaceX è esploso di nuovo, ma non è una brutta notizia

Il razzo Starship di SpaceX ha solcato i cieli nel suo secondo volo di prova, un evento che ha tenuto con il fiato sospeso gli appassionati di esplorazione spaziale e gli addetti ai lavori. Decollato da Starbase in Texas, il razzo ha impresso nel cielo una traiettoria audace, simbolo di un futuro che si fa sempre più vicino.

La separazione del primo stadio, il Super Heavy, è stata un momento di trionfo, un'apoteosi che ha risuonato con entusiasmo nel centro di controllo missione di SpaceX. Tuttavia, la gioia è stata di breve durata: il Super Heavy ha incontrato il suo destino in un'esplosione improvvisa - un'altra volta.

Nonostante questo piccolo inconveniente, il test è stato considerato un successo parziale. Rispetto al primo lancio di aprile, che aveva visto la distruzione del razzo (e della sua piattaforma) appena quattro minuti dopo il decollo a causa di un guasto ai motori, questa volta il razzo ha mostrato miglioramenti significativi.

Le modifiche apportate da SpaceX, sia al razzo che alla piattaforma di lancio, hanno portato a un volo più lungo e a una separazione del booster più efficace, grazie all'uso della "hot staging", una tecnica rischiosa ma efficace che ha visto l'accensione dei motori della nave mentre era ancora attaccata al booster, conferendo così ulteriore potenza al volo.

Il test rappresenta un passo importante verso la realizzazione del sogno di Elon Musk e di SpaceX di rendere la vita multiplanetaria. Ogni test, ogni volo, anche quelli che terminano in maniera inaspettata, sono mattoni fondamentali nella costruzione di un futuro in cui l'umanità si spinge oltre i confini del nostro pianeta. Una domanda, tuttavia, ci sembra lecita: riuscirà Starship ad essere pronto per la missione Artemis III?