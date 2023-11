Starship di SpaceX potrebbe essere lanciata questa settimana

Un evento di grande rilievo sta per avere luogo: il secondo test di lancio del razzo Starship, il più alto e potente mai costruito, potrebbe avvenire questa settimana. SpaceX, l'azienda di Elon Musk, ha annunciato che il lancio è previsto per il 17 novembre, in attesa dell'approvazione regolamentare finale.

Questo test rappresenta un momento decisivo non solo per SpaceX, ma anche per il programma Artemis della NASA, che prevede di utilizzare Starship per trasportare astronauti in orbita lunare durante le missioni Artemis III e Artemis IV. Attualmente, non esistono alternative per portare gli astronauti sulla Luna, sebbene la NASA abbia recentemente aperto il contratto per l'atterraggio lunare anche a Blue Origin, l'azienda di Jeff Bezos.

Il primo test di Starship, avvenuto ad aprile, è stato descritto come un successo parziale: il razzo è effettivamente volato, ma problemi durante il volo hanno portato il team a farlo esplodere per motivi di sicurezza. Questa esplosione drammatica ha portato a un'attenta revisione del lancio e delle sue conseguenze. È emerso che la piattaforma di lancio era stata completamente distrutta, in quanto mancava di un sistema di deviazione delle fiamme e di un sistema di inondazione ad acqua.

Inoltre, Elon Musk ha ammesso che il rinforzo della piattaforma non era stato completato in tempo. Basandosi sulle dichiarazioni di Musk, alcuni hanno speculato che la sua "ossessione infantile" per il numero 420, associato al consumo di cannabis, sia stata la ragione per cui il lancio è stato anticipato al 20 aprile. Musk aveva inoltre affermato che il secondo test si sarebbe svolto entro giugno, ma le conseguenze del primo test hanno richiesto più tempo del previsto per essere gestite.

Starship non è l'unico elemento in gioco nel ritorno dell'uomo sulla Luna, ma è sicuramente uno dei più cruciali. Senza successo nel prossimo test, la missione Artemis III subirà importanti ritardi. Questo evento segna un momento significativo nella storia dell'esplorazione spaziale, con implicazioni che vanno ben oltre il successo tecnico di un singolo lancio.