Starship di SpaceX, la nave spaziale che andrà su Marte, è pronta per il volo

Finalmente sembra che ci siamo! Secondo quanto riportato da un avviso pubblicato dalla Federal Aviation Administration (FAA), ovvero l'ente statunitense che si occupa di accettare o no i lanci spaziale, SpaceX potrebbe finalmente dare il via al primo lancio di prova orbitale della sua nave spaziale Starship e del booster Super Heavy.

L'evento potrebbe verificarsi tra pochissimi giorni, il 10 aprile. L'attesa è stata moltissima e le aspettative sono alte. Tutti gli appassionati di spazio non vedono l'ora di vedere la nave spaziale di prossima generazione con 33 motori - che diventerà potenzialmente il razzo più potente mai lanciato - arrivare in orbita... per poi, in futuro, raggiungere la luna e Marte.

Perché SpaceX ci ha messo così tanto? Una valutazione ambientale del sito di lancio di Starship a Boca Chica, in Texas, ha ritardato notevolmente il lancio e la FAA ha richiesto alla società di Elon Musk di effettuare dozzine di aggiustamenti ambientali. Ci sono ancora delle cose da fare a livello ambientale prima che l'astronave di 120 metri possa partire.

La FAA deve ancora dare la licenza di lancio a SpaceX. Secondo quanto riporta Reuters, però, tale licenza potrebbe ancora essere rilasciata in tempo per un lancio all'inizio della prossima settimana, ma una revisione della conformità ambientale potrebbe allungare ulteriormente il processo. Quello che sappiamo è che il lancio di Starship sarà spettacolare e segnerà uno dei primi sforzi concreti per l'esplorazione spaziale.

Non vediamo l'ora, e voi?