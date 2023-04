Starship di SpaceX è spettacolare impilata nella rampa di lancio

Sul web sono state condivise nuove ed eclatanti foto di Starship di SpaceX, il nuovo veicolo spaziale della compagnia di Elon Musk che sarà utilizzato sia per andare sulla Luna che successivamente su Marte. Il prossimo decollo - molto atteso - è infatti importante: sarà il primo volo di prova orbitale in assoluto di un veicolo Starship.

"L'astronave è completamente posizionata alla base. Il team sta lavorando a una prova di lancio la prossima settimana, seguita dal primo test di volo integrato dell'astronave più o meno una settimana dopo, in attesa dell'approvazione normativa", ha dichiarato SpaceX via Twitter giovedì scorso, dove ha poi condiviso le immagini.

Il lancio poteva verificarsi persino questa settimana, secondo Musk, ma tutti sono in attesa del "via libera" da parte degli enti statunitensi. Per SpaceX, infatti, il decollo poteva svolgersi già lunedì 10 aprile, ma venerdì 7 aprile la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha fissato una finestra di lancio provvisoria per il razzo del 17 aprile tra le 13:00 e le 17:00.

Tuttavia, nel momento in cui stiamo scrivendo, la FAA non ha ancora rilasciato una licenza di lancio per il volo Starship. Come potrete aver visto, c'è molta attesa e agitazione per l'avvio di questo nuovo veicolo. Il motivo è semplice, oltre ad essere una vera e propria astronave con più di 100 posti per i viaggi spaziali, in totale è alto 120 metri e diventerà il razzo più potente mai lanciato quando prenderà il volo.

Insomma, noi non vediamo l'ora, e voi? A proposito, ecco quanto costerà il lancio di Starship.