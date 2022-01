Le start-up internazionali si sfideranno al LEAP22, con montepremi di 600.000 dollari

Le start-up di tutto il mondo sono state invitate a partecipare al concorso Rocket Fuel Start-up, iniziativa che mette in palio un montepremi di 600.000 dollari e che permetterà loro di presentare le loro idee e imprese ai principali investitori internazionali.

Il concorso si terrà durante la prima edizione del LEAP, il più grande evento tecnologico mai lanciato, che si terrà a Riyadh, in Arabia Saudita, a febbraio 2022.

Le iscrizioni per il concorso Rocket Fuel Start-up sono ufficialmente aperte. Le start-up si sfideranno in una garache si pone l’obiettivo di scovare le più innovative e impattanti nuove imprese da tutto il mondo. Novanta start-up saranno invitate a presentare dal vivo le loro idee durante LEAP, l'1 e il 2 febbraio prossimi.

I finalisti avranno solo cinque minuti a testa per presentare i loro migliori pitch a una giuria di investitori internazionali e locali durante l’evento, con l’obiettivo di convincerli di essere una delle 10 migliori imprese che che potranno accedere alla grande finale del 3 febbraio.

Questi 10 migliori imprenditori verranno poi valutati in base al valore del loro business, misurato su parametri di creatività, innovazione, potenziale, funzionalità e impatto sulle persone e sulla società. Il vincitore riceverà il LEAP Award e un premio di 200.000 dollari.

I finalisti concorreranno anche per altri tre premi, tra cui lo Shooting Star Award per la migliore start-up in fase iniziale, pari a 100.000 dollari; l'Aviatrix Award per la migliore start-up guidata da donne; e il Technology for Humanity Award per la start-up che meglio incarna lo spirito di LEAP "Technology for Humanity". I vincitori di queste due categorie riceveranno un premio di 150.000 dollari ciascuno.

LEAP ha riunito una giuria di investitori e business leader di livello mondiale per valutare i concorrenti del Rocket Fuel e metterli alla prova. La giuria include: Steven Bartlett, uomo d'affari, oratore, investitore e creatore di contenuti, meglio conosciuto per il reality show Dragons' Den; La Baronessa Karren Brady, dirigente d'azienda e personaggio televisivo; James Caan, imprenditore e personaggio televisivo; Kelly Hoppen, interior designer, autore e imprenditore; Michael Salgado, ex calciatore del Real Madrid e ora investitore; Dr. Nabeel Koshak, CEO e membro del consiglio del Saudi Venture Capital Co, e Hattan Ahmed, direttore dell'imprenditorialità all'Università di Scienza e Tecnologia del Re Abdullah (KAUST)

"L'innovazione e l'imprenditorialità sono al centro del settore tecnologico, quindi è giusto che il concorso Rocket Fuel Start-up riconosca alcune delle migliori start-up del mondo come parte di LEAP. L'Arabia Saudita sta sviluppando il suo ecosistema di start-up in grande espansione, sostenuto dal governo saudita e dagli investitori privati, e non vediamo l'ora di accogliere le migliori start-up internazionali a Riyadh durante LEAP", ha detto S.E. Eng. Haitham Alohali, Viceministro del Ministero delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione.

"Sono onorato ed entusiasta di intervenire durante LEAP, un evento che riunisce il mondo della tecnologia, dell'imprenditoria e dell'innovazione in un unico luogo", ha detto Steven Bartlett, fondatore di Social Chain e investitore nello show Dragons' Den della BBC.

LEAP è l’evento tecnologico di debutto più grande di sempre, si svolgerà dal 1 al 3 febbraio 2022 a Riyadh, ed è destinato a diventare una piattaforma globale per l'intero ecosistema dell'innovazione, mettendo in contatto pionieri e innovatori con leader aziendali e governativi, imprenditori, investitori e altro per sperimentare e conoscere le tecnologie del futuro.

Il concorso Rocket Fuel Start-up si svolge come parte del programma per gli investitori di LEAP, che connetterà investitori e fondi VC locali e internazionali attraverso una linea esclusiva di eventi di matchmaking, networking e investimento che si svolgeranno durante LEAP. Il programma per gli investitori includerà workshop, incontri individuali e funzioni after-hours, per collegare i VC e i fondi della regione del Medio Oriente con nuove opportunità di investimento incentrate sulla tecnologia, oltre a sostenere le start-up locali ad esplorare nuove potenziali fonti di finanziamento al di fuori della regione.

"LEAP sarà caratterizzato da un ampio programma di attività dedicate agli investitori, in linea con gli obiettivi dell'Arabia Saudita di sviluppare il proprio ecosistema imprenditoriale e l'industria tecnologica. Informa è entusiasta di organizzare il programma e la Rocket Fuel Start-up Pitch Competition, per mostrare l'ingegnosità e il potenziale commerciale delle start-up locali e internazionali e per metterle in contatto con un pubblico di investitori globali", ha dichiarato Michael Champion, Regional Executive Vice President - MEA di Informa.

Le iscrizioni al concorso Rocket Fuel Start-up si chiudono il 18 gennaio 2022.