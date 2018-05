Startup da 3,2 milioni di dollari di crowdfunding chiude senza spedire a tutti il prodotto

Nel 2016, la società Ossic X aveva iniziato una campagna di crowdfunding per finanziare e vendere delle cuffie 3D che riproducessero un vero audio posizionale 3D HRTF. Tuttavia, nonostante i 3,2 milioni di dollari raccolti, la startup ha finito i soldi prima di finire di produrre tutte le unità promesse e ha chiuso i battenti.

Questo lasciando decine di migliaia di "preordini" senza prodotto e dopo aver spedito solamente una piccola parte di essi. Ci sono dati diversi per quanto riguarda i soldi raccolti dalla startup, con la pagina di Kickstarter che riporta essi siano 2,7 milioni di dollari e quella di Indiegogo che mostra invece un totale superiore a 3,2 milioni di dollari.

Tuttavia, Ossic X afferma di aver investito molto altro denaro di sua tasca. La società ha dichiarato in merito che "il crowdfunding rappresentava circa la metà del finanziamento totale". Stando a questa affermazione, la startup avrebbe speso circa 6 milioni di dollari per portare sul mercato le sue cuffie 3D. Eppure, stando a diverse fonti, sarebbero mancati circa 2 milioni di dollari per completare la produzione di massa.

"Ovviamente questo non era il nostro risultato desiderato: il team ha lavorato duramente e ha creato un prodotto pronto per la produzione che rappresenta una svolta tecnologica e prestazionale, fallire ora è una tragedia. Vogliamo farvi sapere che abbiamo fatto tutto il possibile, investendo i nostri risparmi e lavorando senza stipendio", ha detto Ossic X in una nota pubblicata su KickStarter.

Ovviamente gli acquirenti minacciano un'azione legale collettiva, con un gruppo su Facebook che ha già superato i 2000 membri.