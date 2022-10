Questa startup afferma di voler invertire l'invecchiamento, ma c'è un problema

Secondo la rivista MIT Technology Review, degli scienziati stanno lavorando a un "ringiovanimento medico" tramite "programmazione di ringiovanimento" per ripristinare l'epigenoma del DNA. In poche parole gli esperti vogliono far diventare le cellule più giovani, un esperimento che ha già funzionato nei topi.

Rick Klausner, fondatore e capo scienziato della startup biotecnologica Altos Labs, afferma di aver riprogrammato topi curati dal diabete e salvato altri da dosi letali di antidolorifici... anche se non ha pubblicato i risultati degli studi.

L'azienda ha ovviamente anche attirato le ire di molti detrattori o di scettici: un embriologo che ha parlato con il MIT Tech ha definito Altos un "progetto di alchimia" e ha descritto Klausner come un "evangelico". Il motivo di queste accuse al processo è abbastanza importante, poiché riporta le cellule al loro stato di cellule staminali embrionali, perdendo la loro identità epigenetica nel processo.

Klausner dal canto suo afferma che la riprogrammazione "parziale" nei topi elude questo problema, consentendo ai piccoli roditori di vivere più a lungo e in modo più sano. C'è anche un altro problema: gli scienziati non hanno ancora capito quali sono le motivazioni della causa dell'invecchiamento, il che rende le basi per annullarlo un po' traballanti (ma sono stati compiuti molti passi in avanti).

Nel frattempo un ricercatore medico senior ha dichiarato al MIT Tech che "non ci sono basi scientifiche" per valutare il ringiovanimento e che dei "punteggi giovanili su un orologio epigenetico" non "equivalgono a una salute migliore o a un'aspettativa di vita più lunga".