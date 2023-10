Una startup giapponese ha creato un robot simile a Gundam: costa solo 3 milioni di Dollari

La startup Tsubame Industries, con sede a Tokyo, ha sviluppato un robot che ricorda al “Mobile Suit Gundam” del popolare anime, e che può essere acquistato da tutti alla modica (si fa per dire) cifra di 3 milioni di Dollari.

ARCHAX, questo il nome del robot che deriva dal dinosauro Archaeopteryx, è dotato di quattro ruote ed è alto 4,5 metri e pesa 3,5 tonnellate. Proprio come i robot della serie di anime, è dotato di una cabina di pilotaggio con tanto di monitor dove vengono proiettate le immagini delle telecamere puntate verso l’esterno, per consentire al pilota di manovrare con maggiore precisione le braccia e le mani con i joystick presenti.

La presentazione ufficiale avverrà durante il Japan Mobility Show in programma nel paese asiatico alla fine del mese, dove saranno mostrate le due modalità di guida di ARCHAX: “Robot Mode” che lo fa muovere in verticale e “Vehicle Mode” che gli permette di muoversi a 10 Km/h.

"Il Giappone è molto bravo nell'animazione, nei giochi, nei robot e nelle automobili, quindi ho pensato che sarebbe stato fantastico se potessi creare un prodotto in grado di mixare tutti questi elementi” ha affermato il venticinquenne CEO di Tsubame Industries, Ryo Yoshida a Reuters, che ha spiegato come intenda costruire cinque unità delll’ARCHAX, che in futuro potrebbe essere utilizzato per i soccorsi in caso di calamità o nell’industria spaziale.